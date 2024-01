En Tailandia, el fenómeno ‘FreenBecky’ ha tomado por sorpresa a los fanáticos del entretenimiento, pero su impacto no se detiene ahí. Este ship, protagonizado por las talentosas actrices Sarocha Chankimha y Rebecca ‘Becky’ Patricia Armstong, ha conquistado corazones en todo el mundo.

La química entre Freen y Becky se hizo evidente en las producciones ‘GAP The Series’ (2022) y ‘Secret Crush on You’ (2022), donde su complicidad en pantalla no solo atrajo la atención de la crítica, sino que también generó una oleada de fanáticos entusiastas.





La próxima película “Uranus 2324″ (dirigida por Thanadol Nualsuth, 2024) promete consolidar la popularidad de FreenBecky, ofreciendo a los seguidores más momentos inolvidables de esta pareja cinematográfica. Además, la anticipada “The Passenger” aún no tiene fecha de estreno, pero ya ha generado grandes expectativas entre los admiradores de esta conexión única.

Con el fenómeno FreenBecky propagándose como un incendio global, parece que estas dos actrices están destinadas a dejar una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Este ship no solo destaca por la calidad de sus interpretaciones, sino también por la representación positiva que ofrece al amor y la conexión entre personajes femeninos en la pantalla grande. Sin duda, ‘FreenBecky’ ha llegado para quedarse, cautivando audiencias y desafiando convenciones en cada paso de su exitoso camino.





¿Quién es Sarocha Chankimha y Rebecca ‘Becky’ Patricia Armstrong?





Sarocha Chankimha, también reconocida como Freen Sarocha Chankimha o simplemente Freen, es una artista tailandesa versátil, destacando como cantante, modelo y actriz en cine y televisión. Ganó reconocimiento por su participación en la serie romántica “So Fit” (2021) y “GAP The Series” (2022), además de protagonizar la película de ciencia ficción “Uranus 2324″ (2024), producida por Velcurve Studios, con planes de distribución global a través de Netflix.

Rebecca Patricia Armstrong, mejor conocida como Becky, es una actriz y modelo de origen tailandés-británico. Inició su carrera actuando en las series “TharnType 2: 7 Years of Love” y “Secret Crush on You”. No obstante, ganó mayor reconocimiento por su destacado papel en la serie “Gap: The Series” y en la comedia romántica “Larga vida al amor”.









