Maluma es uno de los reguetoneros más famosos del mundo de la música, no cabe duda que se ha convertido en uno de los hombre más cotizados y deseados del medio. Con tan solo 26 años ha logrado alcanza el éxito que tanto deseaba y además, cuenta con un gran legado de fans que lo adoran.

El cantante es conocido como el “pretty boy” gracias a su físico que está bien trabajado, su estilo también lo ayuda mucho y lo han colocado como uno de los hombres más guapos de la música. Pero lo que más emociona a las seguidoras del colombiano es que está soltero.

Antes de convertirse en toda una estrella, Maluma se dedicó a trabajar muy duro para lograr hacerse un espacio en el mundo de la música, pero también se cruzó con muchas personas de la televisión Colombiana y una de ellas fue María Fernanda Yepes y vivieron un pasaje muy curioso que te lo vamos a contar.

LA DIABLA RECHAZÓ A MALUMA

Cuando Maluma tenía 18 años y recién se iniciaba en el mundo del espectáculo, conoció a la actriz María Fernanda Yepes, conocida como la primera Diabla de Sin senos no hay paraíso. En ese momento, la intérprete se encontraba disfrutando de la gran popularidad que le proporcionó la telenovela de Telemundo y además, se encontraba protagonizando “Rosario Tijera”.

María Fernanda Yepes le dio vida a la ambiciosa proxeneta Yésica Beltrán entre 2008 y 2009. (Foto: Instagram)

La tía del cantante se encargó de presentar a los colombianos. En ese entonces, el cantante no era la persona que ahora conocemos. El joven no tenía músculos y era poco más tímido, por lo que cuando conoció a la actriz, se enamoró de ella a primer vista.

Maluma no dudó en declararle su amor a María Fernanda que en ese entonces tiene 31 años, pero lamentablemente la actriz no dudó en decirle que no estaba interesada en él y que se sentía muy honrada por el sentimiento que él tenía hacía ella.

Esto fue lo que contó la intérprete en una entrevista para el medio Fórmula Espectacular de México.

Las seguidoras del cantante no han dudado en comentar estas declaraciones y han asegurado que si las cosas hubieran sido distintas en aquel momento, sin duda, todo hubiera sido totalmente diferente y quizás habrían sido pareja.

LAS POLÉMICAS DE MALUMA

Se ha vuelto viral un video de Maluma en donde por fin contestó a todos los que les preguntan si es gay. No obstante, la forma en la que el cantante lo hizo, dejó reflejado su machismo y esto ha enfurecido a todos sus fans.

El cantante realizó un Instagram Live en donde respondió diversas preguntas que sus seguidores le hicieron y entre ellas, si era gay.

“La gente es muy estúpida, ¿no? Ya... O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho”, comienza diciendo en un video publicado en los Stories de su Instagram que ya ha sido capturado y viralizado en el resto de redes.

“El que dijo que yo soy gay, que me preste a la novia un momentico para ver qué tan gay... ¡Ay hombre, lo que me hacen reír!”, sentenciaba en su publicación. Y claro, los comentarios no se hicieron esperar.

Con este mensaje, Maluma no ha hecho más que ganarse enemigos que, con estas palabras, se reafirman en su opinión de que el colombiano sí es gay.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay:



“El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy". pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020

