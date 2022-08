Tras confirmar el fin de su relación de 12 años, comienzan a surgir diferentes señales que evidenciaban que la relación entre Gerard Piqué y Shakira estaba en picada. En un video que se ha hecho viral en redes sociales , grabado hace solo cinco meses, el futbolista dio muestras de que ya no disfrutaba tanto de su vida íntima con la cantante colombiana y madre de sus dos hijos.

Fue durante su participación en el podcast de Jordi Wild, publicado en abril, en donde el futbolista compartió el inmenso placer que le provocaba el fútbol.

“El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo (…) Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”, comenntó el futbolista.

Ante su comentario, el conductor del podcast refirió lo poco acertado del comentario para Shakira. “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”, señaló.

Ante esto, Piqué desestimó que la colombiana se molestara con un gesto de poca importancia. “Bueno, no lo creo. Es que es un placer, es una adrenalina”, agregó.