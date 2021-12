A pocos días del estreno tan ansiado de No Way Home, quizá la película más esperada del año, no es nada novedoso que exista mucha presión entre los actores que aparecen en esta cinta, mucho más para el estelar, Tom Holland.

Trabajar bajo presión quizá ha sido algo muy común para Holland en esta cinta, sin embargo, se basó en un valioso consejo que le dio Elizabeth Olsen, la actriz que le da vida a Wanda Maximoff en el UCM.

En una entrevista con GQ, Holland explicó cómo es que daba sus opiniones en el set de Spider-Man: No Way Home cuando sentía que algo no estaba yendo bien o no funcionaba.

“De hecho, aprendí esto de Elizabeth Olsen”, afirmó. “Ella me dio un consejo increíble: ‘No’ es una oración completa. ‘No’ es suficiente”, explicó Tom Holland.

Además, el actor relató cómo tuvo que parar durante parte del rodaje al sentir que una secuencia de lucha no resultaba tan genuina: “Seguí deteniéndome y diciendo: ‘Lo siento mucho, simplemente no creo lo que estoy diciendo”, aseguró.

“Nosotros [él y el director Jon Watts] nos sentamos, lo revisamos y se nos ocurrió una nueva idea. Luego se la presentamos a los escritores, ellos la reescribieron y funcionó muy bien”, agregó el actor.

Valió bastante el consejo de la menor de las hermanas Olsen, pues ella también sabe lo que es trabajar bajo presión en Marvel Studios, pues la serie WandaVision fue la primera del UCM en estrenarse y, evidentemente, existía una presión similar respecto al resultado.

Elizabeth Olsen se prepara para participar en la cinta de Doctor Strange 2, mientras que Tom Holland será parte del estreno más esperado de este 2021, en donde Peter Parker tendrá que lidiar con su identidad, ahora pública, y muchos eventos multiversales que se han desencadenado.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Castillo continúa con sus reuniones con líderes políticos. Además, ministra de Trabajo afirmó que el trabajo del presidente Castillo no es “hacer conferencia de prensa”. También la Defensoría presentó un informe sobre evaluación del Gobierno en materia de libertad de prensa. Y, Argentina reporta primer caso de variante ómicron del coronavirus.