Warner Bros. liberó el tráiler oficial de su nueva película “El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), con el esperado regreso de Ed y Lorraine Warren a la franquicia de terror.

La nueva película estará dirigida por Michael Chaves, mientras que Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretarán a Ed y Lorraine Warren respectivamente. En esta oportunidad, la historia estará centrada en un sospechoso asesinato de un hombre que asegura haber sido poseído por un demonio.

En la película también participan Ruairi O’Connor (“The Spanish Princess”), Sarah Catherine Hook (“Monsterland”) y Julian Hilliard (“Penny Dreadful: city of Angels” y “The Haunting of Hill House”).

“El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” es la séptima película del Universo de “El Conjuro”, la franquicia de terror más grande de la historia, que ganó más de USD 1.800 millones en todo el mundo. El universo incluye las primeras dos películas de “El conjuro”, además de “Annabelle” y “Annabelle 2: La creación”, “La monja” y “Annabelle 3: Viene a casa”.

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” tiene programado su estreno para el próximo 4 de junio a través de HBO Max y los cines que estén disponibles en Estados Unidos.

Sinopsis

“‘The Devil Made Me Do It’ revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un sospechoso de asesinato acusaría posesión demoniaca como defensa”.

