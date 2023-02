La actriz Raquel Welch, reconocida por aparecer en las películas “One Million Years B.C.” y “Fantastic Voyage”, falleció este miércoles a los 82 años, según su agente.

Tanto la familia como el agente de Welch aseguraron que la actriz murió después de sufrir “una breve enfermedad”. Además, agregaron que Raquel murió “tranquilamente”.

La ganadora del Globo de Oro por la película “Los Tres Mosqueteros” hizo su debut a mediados de la década de 1960, con papeles destacados en “Fantastic Voyage” de 1966 y “One Million Years BC” ese mismo año. Antes, había trabajado como modelo en “Hollywood Palace”.

Luego de participar en la película “One Million Years BC”, la actriz se convirtió en ‘sex symbol’ de aquella época gracias a su icónico bikini, robándole el suspiro a los hombres de todo el mundo.

Welch nació en Chicago y fue hija de un boliviano. “A los 7 años supe que quería ser actriz”, dijo Welch anteriormente. Su último papel en una película fue en 2017 en “How to be a Latin Lover” y en televisión en “Date my Dad”.





