No se quedó callado. El reconocido compositor y productor Rodney Clark, más conocido como ‘El Chombo’, se pronunció luego que varios cantantes de reguetón levantaron su voz de protesta tras constatar que varios de ellos no han sido nominados a los premios Latin Grammys.

La incomodidad se hizo pública luego que Daddy Yankee publicó en su cuenta de Instagram una queja por las casi nulas nominaciones que ha tenido este año el género.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”, se lee en el texto que acompaña una imagen donde se lee: “Sin reguetón no hay Latin Grammy”. La gráfica fue rebotada por J Balvin.

Se sumó a los reclamos Maluma, quien dijo estar afectado por no haber sido nominado en ninguna categoría pese a que este año hizo “el mejor disco de su vida” y a las colaboraciones de talla internacional que ha incluido en la producción, como la que hizo con Madonna.

Anuel AA fue más lejos y grabó un video quejándose del maltrato que ha tenido la organización de los Latin Grammys con los cantantes de reguetón. “Es una falta de respeto (...) Los líderes de la música Latina somos nosotros”, manifestó visiblemente incómodo y afectado por no haber sido nominado. Su novia Karol G también se sumó al movimiento contra los premios que celebran lo mejor de la música de Latinoamérica.

Al respecto, ‘El Chombo’, conocido por ser autor de los famosos ‘Cuentos de la cripta’, dijo que ningún artista debería sorprenderse con la manera en que las entidades presentan las postulaciones e incluso la entrega de galardones, debido a que no se basan en la realidad musical. Además, afirmó que eso ha sucedido desde hace décadas. Como ejemplo puso a ‘El general’, que en su momento, fue nominado en la categoría ‘rap’ en los premios Lo Nuestro porque en aquel tiempo su música no ingresaba a ninguna categoría ni género.

También mencionó que parte de lo que está ocurriendo es responsabilidad de los mismos artistas, al apostar por fusiones en lugar de mantenerse firmes en su género. Esto hace que las academias que otorgan premios no quieran generar nuevas categorías.

“El reguetón merece su propia categoría, siempre comparte categorías con otros artistas que hacen fusiones. Un consejo para los artistas del reguetón: entiendan las consecuencias de las fusiones. Si te gustan las consecuencias económicas que dejan estas fusiones también tienes que entender las consecuencias de la falta de respeto hacia tu género a la hora de premiación a estas academias. Ustedes mismos fueron abandonando la esencia para convertirse en otra cosa", sentenció.