Eiza González, modelo y actriz mexicana, adelantó las celebraciones por Halloween y reapareció en Instagram con un disfraz de ‘Maléfica’, inspirado en Angelina Jolie.

En unos videos que colgó en Instagram Stories, González se dejó ver con el atuendo de la famosa villana de Disney en medio de una celebración a la que asistió.

Toda de negro y con los característicos cuernos y alas del personaje, Eiza apareció al lado de una de sus amigas, Arielle Vanderberg, quien se disfrazó de Justin Bieber. La estrella mexicana no dio más detalles en torno a la fiesta.

(Foto: Instagram)

Tras conseguir el éxito en México, Eiza González partió a Hollywood donde intenta consolidar su carrera en la actuación, que ya le ha traído varias satisfacciones como el haber sido presentadora en los Oscar.

Pero la actriz aseguró que todavía le cuesta romper esterotipos en la meca del cine.

“Disfruto hacer ese tipo de personajes, me gusta entrenar para ellos, pero sé que estoy estereotipada en este tipo de personaje ‘sexy’ constantemente”, declaró Eiza a la revista Who What Wear.

“Puedo ser suave, puedo hacer personajes suaves ¡y hacer comedia! pero esos son lados de mi que la gente usualmente no ve”, añadió.

Recientemente, Eiza actuó en el spin-off de Fast and Furious, en Hobbs & Shaw y Godzilla vs King Kong.

Hace poco también fue noticias por un romance con el actor australiano Luke Bracey.

(Foto: Instagram)