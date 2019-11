Al parecer no todo fue color de rosa durante las grabaciones de la exitosa telenovela mexicana “Amores verdaderos” (2012). Y es que, tras siete años de su estreno, la actriz Erika Buenfil dio a conocer que la relación con su pareja de trabajo Eduardo Yáñez, con quien compartió el rol protagónico, no habría sido del todo buena.

Mencionó que debido al carácter fuerte de ambos tuvieron muchas diferencias, pero no se dejó intimidar y le dejó las cosas claras desde el primer momento para continuar con su trabajo.

“Todo el mundo sabe que Eduardo tiene un temperamento fuerte, pero yo también (…). A mí me costó mucho ganarme la telenovela y fue un proceso de casting y cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él le dije: ‘yo vengo por el proyecto, a mí si me dicen que te tengo que besar te voy a besar y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear'. [Él] se dio cuenta de que yo no le tenía miedo”, dijo en una entrevista a TLnovelas.

Los dos trabajaron junto el año 2012. (Foto: Televisa)

Incluso le manifestó que, si al actor le incomodaba algo de lo que ella hacía, no le iba a interesar porque estaba enfocada en darse a los televidentes, no a los actores. Dejando los puntos claros, mencionó que Yáñez no tuvo más remedio que adaptarse a su ritmo de trabajo.

“Yo soy muy rápida para cambiarme, [en una oportunidad] yo me fui a cambiar y regresé al foro, mientras él salía como a tomar aire o a tomarse un refresco o café. Entonces van y le dicen: ‘ya está la señora Erika en el foro’. Él venía y decía: ‘¿tienes mucha prisa?’. A lo que yo le respondía: ‘No, vinimos a trabajar’. Entonces se topa con una mujer muy profesional y muy soldadito y empezó a decidir, a veces casi ponía un camerino en el foro o se encueraba en cámaras para no hacer esperar. Empieza a darse cuenta de la dinámica que yo traía de trabajo y de la entrega y dijo: ‘voy a entrar al juego’”, contó.

Erika Buenfil no negó que hubo discusiones en pleno rodaje. Incluso una vez se dijeron muchas cosas como recalcarle no tenerle miedo. “Mándame a todas partes si tú quieres, pero voy a regresar y yo voy a trabajar”.

Uno de los episodios de "Amores verdaderos". (Foto: Televisa)

BUENAFIL ACLARA SU RELACIÓN CON YAÑEZ

A pesar de que Erika Buenfil señaló en una entrevista que tuvo diferencias con Eduardo Yáñez, la actriz usó su cuenta de Instagram para aclarar la relación que tuvo con el actor durante las grabaciones de “Amores verdaderos”.

“Quiero dejar muy en claro que mi relación con Eduardo Yáñez es buena. Que fue un gran compañero de trabajo, que luego hacen preguntas que juegan con las respuestas que uno da y te ponen palabras en la boca”, indicó.

Asimismo, aseguró que el actor fue su gran apoyo, por lo que espera volver a trabajar con él más adelante.

“Amores verdaderos" es una telenovela que dejó huella y lo sigue haciendo. Él para mí fue un gran apoyo en mi desempeño y solo puedo decir que lo quiero mucho y que espero que la vida nos vuelva a reunir”, escribió.

Eduardo Yáñez es un actor mexicano de telenovelas y de cine. (Foto: Instagram)

ERIKA BUENFIL CON OTRO PROYECTO

La actriz Erika Buenfil estará de regreso por las pantallas de Televisa para formar parte del melodrama “Te doy la vida” con las actuaciones protagónicas de José Ron y Eva Cedeño.

En esta telenovela, ella compartirá roles de pareja con el actor Omar Fierro, con quien trabajó hace varias décadas en “Amor en silencio”. Aunque en la vida real también tuvieron un breve romance cuando grababan esta telenovela en 1988.

“Te doy la vida” es producida por Lucero Suárez y las grabaciones se iniciaron en México.