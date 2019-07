Así fue la violenta y grosera reacción de Eduardo Yáñez con reportero en el aeropuerto [VIDEO]

Después de dos años de reaccionar violentamente contra un periodista, el actor mexicano Eduardo Yáñez volvió a protagonizar un altercado con un reportero del programa 'Hoy' de Televisa .

El incidente se produjo durante una entrevista que quisieron hacerle al actor mexicano durante el arribo a la Ciudad de México.

" No les voy a dar la entrevista porque todo lo que contesto tus narradores le dan otro sentido", respondió Yáñez tratando de abrirse paso en medio del aeropuerto de México.

Al respecto, el hombre de prensa le explicó que se trataba de una nota sobre la línea de overoles que el galán de telenovelas está por poner a la venta, pero Yáñez no quiso declarar.

"No, ya me cagaron los hue..., brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y… para eh", dijo el actor para segundos después tomar la cámara con su mano para que no lo graben.



TIENE ANTECEDENTES

En octubre de 2017, Eduardo Yáñez se vio envuelto en un escándalo tras propinarle una cachetada a un reportero de la cadena Univisión, identificado como Paco Fuentes.

El actor perdió los papeles durante una alfombra roja que se realizó en Los Ángeles, cuando el hombre de prensa le preguntó, en repetidas oportunidades, por la mala relación que tiene con su hijo.

Posteriormente, Yáñez le pidió disculpas al agraviado a través de su cuenta de Twitter, asegurando que su reacción “no fue la correcta” e indicando que su “vida personal no está a la venta”.



TE PUEDE INTERESAR: