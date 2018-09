El actor Eduardo Yánez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, el mexicano se salvó de ser linchado por una turba enardecida, luego que golpeara a un señor, de unos 60 años, por haberlo grabado.

Según el programa mexicano, ‘De primera mano’, el actor habría descargado su ira contra un sexagenario luego que este grabó con su celular mientras Eduardo Yáñez rodaba algunas escenas para la telenovela 'Falsa Identidad'.

El hecho ocurrido en Zempoala, estado de Hidalgo, en México, causó la ira de todos los demás espectadores quienes le reclamaron airadamente al actor por el golpe contra la víctima, quien habría sido identificado como Don Mario Peña.

Los testigos aseguran que el actor le dijo al anciano: “¿Qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo”. A lo que el señor contestó: “Yo no te estoy haciendo nada”; Yáñez sin creerle, agregó: “déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo”.

Los panelistas del programa contaron que luego de una discusión entre el actor mexicano y el anciano, Yáñez no tuvo mejor idea que parar la pelea con un golpe, fue ahí que los acompañantes de Mario Peña intervinieron y quisieron responder el golpe al actor, pero el equipo de producción los detuvo.

Aunque desde la cadena Telemundo desmintieron el hecho, el alcalde de Zempoala, Héctor Meneses confirmó al programa 'El Gordo y La Flaca' lo sucedido.

“Fue aquí, en la plaza, lamentablemente, pues este personaje ( Eduardo Yáñez) se molestó con una persona que lo estaba grabando y sucedió lo que ustedes ya saben… Acudimos inmediatamente con la policía, a un lado está el juzgado, se le dio la atención inmediata, llegaron a un convenio, se finiquitó el convenio y ahí están ambas partes (arregladas)”, declaró Meneses.

“Fue un convenio entre las partes, se arregló con la juez conciliadora, pagó una multa que se le interpuso ahí, inmediatamente la pagaron ellos, la persona afectada quedó de acuerdo y se cerró la situación. Fue económico, le dio un recurso económico a la persona y ya”, aclaró el alcalde de la zona.

Tras las acusaciones en su contra, el actor Eduardo Yánez compartió una fotografía de él con el mensaje: “Solo adelante”. Además, compartió un video donde se le ve tomándose fotos con algunos seguidores.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que sus impulsos traicionan al actor. Recordemos que durante una alfombra roja en Los Ángeles, en 2017, el actor Eduardo Yáñez golpeó al periodista Paco Fuentes luego que este le realizara preguntas incómodas.