Eduardo Yáñez podría ir preso por agredir a periodista de Univisión

Al actor Eduardo Yáñez podría costarle caro la bofetada que le propinó a un periodista de Univisión. De acuerdo conPeople en Español, el protagonista de telenovelas podría purgar hasta 6 meses tras las rejas por esta agresión.

Como se recuerda, Paco Fuentes, del programa 'El gordo y la flaca', le preguntó sobre la relación con su hijo. Esta interrogante no pareció agradarle al actor y, en un acto de furia, le pegó con una fuerte bofetada.

La posibilidad de que este galán de telenovelas purgue condena toma más fuerza luego de que se supiera que la Policía de Los Ángeles abrió una investigación sobre este caso. Así lo señaló el diario mexicano Reforma.

No obstante, según indica el portal TMZ, el agraviado aún no ha sentado la denuncia para que se inicie la investigación en contra de Eduardo Yáñez.

"Terminamos en el hospital, unos compañeros llamaron a las autoridades, a mí lo que me interesaba era revisarme médicamente, no me encontraba apto para tomar una decisión en cuanto a mi salud, tenía que ir al médico, el impacto fue en el ojo y en el oído", contó Fuentes a 'El Gordo y la Flaca'.