Eduardo Yáñez ha causado revuelo por las recientes declaraciones que brindó en el programa “Venga la alegría”, en donde habló de pasajes de su vida, controversias y amistades.

Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención es que confesó que estuvo profundamente enamorado de su madre, María Eugenia Luévano, a quien veía como mujer y quería que fuera la persona con quien compartiera toda su vida.

“Es una mujer del cual yo estuve enamorado. La veía como mujer. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo (niño) no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”, comentó el protagonista de “Destilando amor”.

Esta no es la primera vez que Yáñez habla abiertamente sobre el amor que sentía por su madre. En diciembre del 2018, Eduardo contó una singular situación que vivió con su mamá.

“Cuando mi mamá ya no quiso que me bañara con ella, yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ‘ya no te bañas más conmigo’”, comentó el actor de 59 años.