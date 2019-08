Eduardo Yáñez asegura que no es un hombre agresivo, y trata de mostrar una sonrisa

El actor mexicano Eduardo Yáñez se presentó en el programa “Hoy” y recordó sus controversiales encuentros con la prensa, entre los que destaca la agresión contra un reportero del programa “El gordo y la flaca” de la cadena Univisión.

Según Eduardo Yáñez, la prensa suele incomodar a los artistas, sobre todo, cuando estos no están interesados en declarar, situación que vivió con un periodista de “Hoy” en un aeropuerto.

“En ese momento no tenía nada que decir y le expliqué que no quería responder (…) Venir aquí y mentir no es profesional”, aseguró el actor.

Eduardo Yáñez señaló que los reporteros no deberían ingresar a los aeropuertos e incomodar a los actores y agregó que en ese caso no se alteró, pero sí le molestó cómo sacaron la nota.

“¿Por qué antes de pedirte la entrevista te prenden la cámara? No es normal, tal vez en tu mundo, pero no en el mío. Cada uno sirve de forma diferente, yo sirvo con mi trabajo, no con mi vida personal”, comentó.

El actor mexicano se mostró sorprendido porque, asegura, que lo muestran como alguien agresivo, cuando es un “cuate que ríe mucho”.

Hay que recordar que Eduardo Yáñez enfrenta un juicio por la agresión que le dio al periodista Paco Fuentes en Los Ángeles.