Eduardo Verástegui, el famoso actor mexicano, reveló que lleva más de 15 años en abstinencia sexual. En la entrevista que concedió al programa ‘Ventaneando’, la estrella confesó sus motivos.

“Para mí (la castidad) ha sido una bendición, ha sido una disciplina increíble. Te podría escribir un libro de los beneficios que he vivido”, precisó.

El actor agregó que la castidad ha sido “un don y una virtud” que Dios le ha concedido en su vida.

“La castidad es un don, es una virtud y ¿qué es una virtud? Es un buen hábito repetido muchas veces, así como un vicio es un mal hábito repetido muchas veces. Estamos en una lucha entre los vicios y las virtudes”, sostuvo.

“EL SEXO ES SAGRADO"

Añadió que a diferencia de comer o dormir, el sexo no es una necesidad física. De esta manera es cómo ha logrado una abstinencia sexual que sorprende para la sociedad en la que vivimos.

“De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, que es un regalo increíble que hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida… Me decían que la castidad no era sana porque ‘el sexo es una necesidad física’, y no es una necesidad física, ahí sí nos equivocamos porque una necesidad física es comer porque si no comes, te mueres; es dormir, es respirar y yo no he conocido a nadie que haya muerto por la abstinencia”, indicó.

Eduardo Verástegui habla de la castidad en este video: