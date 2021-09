El actor mexicano Eduardo Santamarina se pronunció sobre los recientes rumores de que estaría buscando anular el matrimonio religioso con Itatí Cantoral para casarse con su actual pareja, Mayrín Villanueva, con quien mantiene una relación de 13 años.

“No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la iglesia, entonces, no es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, de mi lado, la verdad, que no, no lo considero”, sostuvo Santamarina tras ser abordado por los equipos de prensa.

A su vez, Mayrín Villanueva también opinó al respecto y dijo que si bien su relación marcha bien, hasta el momento no han visto necesario llegar al altar.

“No, la verdad es que no, o sea, si me vestí de blanco con ella (su hija) en la pancita, muy bonita, y no es algo que yo personalmente tenga (en mente), ni siquiera lo habíamos pensado ni platicado, ni nada, no está en ninguno de nuestros planes”, aclaró.

Por su parte, Itatí Cantoral también fue consultada sobre la posibilidad de anular la boda religiosa con el padre de sus dos hijos, y señaló que lo pensaría si el actor mexicano se lo pidiera.

“No creo, no hemos tocado ese tema. Yo, como ya me divorcié, no tengo ahorita idea ni pretendiente, ni nada de casarme por la Iglesia con otra persona. No hemos vuelto a hablar de ese tema, si él me lo pidiera, pues sí, lo pensaría”, acotó.

