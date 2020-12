Edith González es recordada por sus papeles en “Nunca te olvidaré”, “Doña Bárbara” y “Salomé”. La actriz mexicana, que falleció de cáncer de ovario en 2019, participó en importantes producciones tanto en cine como en televisión, pero son sus telenovelas que le dieron un nombre en su país y un reconocimiento internacional.

Recientemente, salió a la luz una anécdota de Edith González que pocos conocían y que le tocó vivir en su larga carrera profesional. Fue Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer la información que en su momento pasó desapercibida: la actriz no cobro en una de sus famosas telenovelas.

El periodista mexicano recordó una entrevista que le hizo hace años a González. Una de sus charlas más sinceras sobre su vida personal y profesional, y que está disponible en el canal de YouTube del presentador.

EDITH GONZÁLEZ Y LA VEZ QUE TELEVISA NO LE PAGÓ NI UN PESO POR UNA TELENOVELA

En el clip, la actriz cuenta todo lo que pasó en una conversación con el entonces propietario de Televisa en el que ella le comunicó que tenía un contrato pendiente de pago por su trabajo en una telenovela.

“Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó”, dijo González. “Completita, toda una novela completita. En mi primera cita con el señor Azcárraga le dije, ‘señor, no me pagaron la novela’. Y me dice, ‘¿la tienes firmada?’, (contesté): ‘no, señor, era un contrato verbal’. La palabra textual (de él) fue: ‘ya te jo....’”, contó entre risas.

Si bien es un hecho que años después sentía como un episodio gracioso de vida, en su momento no le hizo ni pizca de gracia. “Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida”, continuó la recordada actriz.

¿DE QUÉ NOVELA SE TRATABA?

De hecho, Edith González no desveló de qué producción se trataba, y solo soltó algunas pistas. La actriz contó que fue en los años en que grababa la telenovela con el también fallecido Eduardo Palomo y que acababa de marcharse Víctor Hugo O’Farrill, el famoso zar de las novelas en Televisa.

Según revela People en Español, se dio en los años en el que la actriz volvió al canal de las estrellas luego de estar unos años en el extranjero formándose. Aunque tampoco hay una fecha exacta ni la ficción por la que la González trabajo sin recibir ni un solo peso. Si bien la actriz le contó a Infante en secreto, hasta el día de hoy sigue sin soltar prenda.