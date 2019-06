Edith Gonzáles dijo esto al enterarse del mal que sufría: "Ya entendí, tengo cáncer ¿qué vamos a hacer?"

Durante una entrevista con la periodista Jimena Gállego de 'Un nuevo día', la actriz mexicana Edith Gonzáles contó cómo recibió la noticia de que tenía cáncer y cómo estaba superando la enfermedad.

La presentadora saludó a Edith, destacando que varias generaciones de México la admiran por cómo era como mujer y por lo que había logrado como actriz. Gállego fue directa y preguntó: "¿Cómo fue cuando te dijeron que tenías cáncer?".

"El doctor es un amigo mío. Yo esperaba que Lorenzo, mi esposo, saliera. El doctor me dijo: 'Güera, esto salió positivo'. Entonces le dije 'ya entendí, tengo cáncer ¿qué vamos a hacer?'".

Edith contó además que su padre murió de cáncer pero siempre mantuvo una actitud positiva, y ella quería emular eso. "Si mi papá pudo, yo puedo", agregó.

"Esto es como fútbol americano, vamos todos a atacarlo, vamos todos contra él", fue lo que dijo tras asimilar la noticia; sin embargo, el doctor consideró que ella no estaba entendiendo la gravedad de la situación, a lo que ella respondió que tuvo a su padre como ejemplo.

Se sintió fea

Gonzáles comentó también que hubo momentos donde se sintió fea. "Las mujeres siempre tenemos que estar perfectas y llega un momento en el que dices '¿por qué no soy Brooke Shields? pero estaba equivocada, porque todas somos bonitas, todas somos princesas. Yo lo aprendí muy tarde".

Tampoco faltó la pregunta sobre el éxito. "Si me sentía exitosa, pero creo que pude haber tenido más éxito. Sueña muy alto, no te pongas techos de cristal. Me faltó ser más ambiciosa", apuntó la actriz mexicana.