Eddie Murphy, Will Smith, Wesley Snipes y Martin Lawrence, cuatro icónicos actores de Hollywood, se reunieron el último martes para una épica fotografía que quedará en la memoria de sus fanáticos.

Los artistas coincidieron de forma casual en el mismo estudio de grabación e inmortalizaron su encuentro con una instantánea que fue compartida en redes sociales.

Este histórico e inesperado encuentro ha tenido lugar en los Estudios Tyler Perry en Atlanta (Georgia), donde se están rodando simultáneamente “Coming 2 America” -la continuación de la comedia romántica “Coming to America” protagonizada por Eddie Murphy y Wesley Snipes- y “Bad Boys for Life” -la tercera parte de la saga de acción en la que Will Smith y Martin Lawrence volverán a convertirse en dos policías rebeldes-.

Han sido los mismos actores quienes se han encargado de compartir este encuentro en sus redes sociales, donde como era de esperarse, las imágenes siguen causando furor entre sus fans.

“Cuando los chicos malos vienen a Estados Unidos”, escribió Lawrence junto a una serie de fotografías, haciendo referencia a la unión de los dos elencos.

Recordemos que “Bad Boys for Life” y “Coming 2 America” recuperarán a dos dúos populares del cine. El estreno de ambas producciones está prevista para el año que viene.