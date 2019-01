Ed Sheeran enfrentará demanda por plagio a Marvin Gaye

Ed Sheeran (27) fue acusado de haber plagiado un clásico de Marvin Gaye para la grabación de su tema de 2014 “Thinking Out Loud”. Es por ello que el cantante presentó una moción de desestimación, la cual un juez estadounidense acaba de rechazar.

El jueves, el juez de distrito Louis Stanton en Manhattan comunicó que un jurado deberá determinar el miércoles si Ed Sheeran, Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records responderán a la denuncia de los herederos del difunto productor Ed Townsend, quien escribió "Let's Get It On" con Marvin Gaye.

El juez del distrito considera que hay "similitudes sustanciales entre varios de los elementos musicales de las dos obras", incluidas sus líneas de bajo y percusión. Además, señaló que el ritmo armónico era muy común y que estaría en discusión para la protección de derechos de autor.

Si bien la defensa de Ed Sheeran ha alegado que su canción se caracteriza por “tonos sombríos y melancólicos, que abordaban el amor romántico duradero”, mientras que “Let’s Get It On” es un “himno sexual” que muestra emociones positivas, el juez considera que un oyente común podría ver el mismo “atractivo estético”.

Ed Sheeran ha negado que haya incurrido en el plagio. Los representantes del cantante y Atlantic Records no respondieron inmediatamente a los requerimientos. El portavoz de Sony/ATV Paul Williams declinó referirse al tema.

Ed Sheeran ha enfrentado similares demandas por otras canciones como “Shape Of You” y “Photograph”.



Fuente: Reuters