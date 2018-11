Ed Sheeran escribió canción para BTS y no descarta cantar con ellos [VIDEO]

¡Paren todo! El cantante británico Ed Sheeran reveló que estaría próximo a realizar una nueva colaboración musical, y esta vez planea hacerlo con la exitosa boy band de K-pop, BTS .

El intérprete de 'Shape of You' ofreció una entrevista al portal Heat World, donde se animó a responder preguntas que hacían sus fanáticos a través de Twitter.

Uno de los tuits decía: “Quiero que BTS y Ed Sheeran tengan una canción juntos, ¿Cuándo lo harán?”, leyó el músico de 27 años.

El cantante sorprendió a todos con su respuesta al anunciar que, efectivamente, había escrito una canción para BTS con la que podría “pasar algo”.

“De hecho, les escribí una canción con la que creo que podría pasar algo. Escuché eso el otro día, pero no lo sé. Realmente me gusta BTS, creo que son geniales", manifestó Ed Sheeran.

Para Ed Sheeran no sería descabellado trabajar con una boy band porque ya lo ha hecho anteriormente. El intérprete británico colaboró con One Direction en varias canciones como 'Little Things', 'Over Again', '18' y 'Moments'.

Por su parte, BTS también registra trabajos con destacados artistas de habla inglesa. La banda de K-pop estrenó canciones al lado de Nicki Minaj, Steve Aoki y Zedd. También fueron invitados a grabar con el productor Pharrell Williams.