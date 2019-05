Ed Sheeran compartió el divertido detrás de cámaras del video “I Don’t Care" junto a Justin Bieber

El tema “I Don´t Care” une las voces de dos grandes exponentes musicales, Justin Bieber y Ed Sheeran , quienes hace algunos días lanzaron la canción a través de las plataformas digitales. Ahora, fue el intérprete británico quien publicó un divertido adelanto del videoclip.

A través de su cuenta de YouTube, Ed Sheeran publicó un divertido detrás de cámaras de lo que se verá en el videoclip oficial del tema que realizó con Justin Bieber.

En las imágenes se puede solamente a Ed Sheeran utilizando un traje de oso panda mientras pasea por las calles de la ciudad. Además, el artista británico se detiene en reiteradas ocasiones para tomarse fotos con sus fanáticos.

En tan solo un par de horas desde su publicación, el video de Ed Sheeran en YouTube ya cuenta con más de 727,977 visualizaciones y miles de comentarios que esperan un nuevo adelanto del videoclip.

"I Don’t Care" está producido por Max Martin, Shellback y FRED. Hace solo algunas semanas, Justin Bieber y Ed Sheeran se convirtieron en animales y participaron en el single "Earth" de Lil Dicky, junto a otros 30 artistas más.

Cabe destacar que Justin Bieber y Ed Sheeran ya han trabajado juntos hace algunos años. En 2015, el intérprete de "Shape of you" compuso la letra de "Love yourself" para el álbum "Purpose" del esposo de Hailey Baldwin.