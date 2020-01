El pasado 16 de enero, el mundo del entretenimiento amaneció con la triste noticia de que Rocky Johnson, legendario luchador de la WWE y padre de Dwayne ‘La Roca’ Johnson, falleció a los 75 años.

Tras revelarse la noticia, su hijo ha querido rendirle un merecido homenaje y ha compartido una conmovedora carta a través de su cuenta de Instagram. En la misiva, Dwayne Johnson plasma sus sentimientos en estos duros momentos. Además, se desvive en elogios hacia su padre.

Junto a la carta, el actor de “Hobbs and Shaw” publicó un video de Rocky Johnson en su época de luchador mientras que un joven Dwayne lo observa orgulloso desde las gradas.

“Te quiero. Rompiste las barreras del color, te convertiste en una leyenda del ring y el camino se abrió camino a través de este mundo. Yo era el niño sentado en los asientos, mirándote y adorándote, mi héroe desde lejos. El chico que criaste para estar siempre orgulloso de nuestras culturas y orgulloso de quién y qué soy”, empieza su extensa carta.

“Agradecido de que me diste la vida. Agradecido que me diste las lecciones invaluables de la vida. Papá, desearía tener una oportunidad más para decirte te amo antes de que cruzaras al otro lado. Pero fuiste arrancado de mi tan rápido sin previo aviso. Se fue en un instante y no volverá. Estoy sufriendo. Pero ambos sabemos que es solo dolor y pasará”, añadió.

Rocky Johnson -cuyo nombre real es Wayde Douglas Bowles- era miembro del Salón de la Fama de la WWE desde 2008 y durante sus años de luchador formó pareja junto a Tony Atlas. Juntos se convirtieron en los primeros hombres de color en ganar un campeonato del mundo por equipos en la historia de la WWE.

El luchador oriundo de Canadá, también conocido como ‘Soul Man’, se retiró en 1991 para entrenar a su hijo Dwayne, quien en la actualidad además de ser una leyenda en la WWE, es una de las grandes estrellas de Hollywood.