La actriz Dulce María realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar de la relación que mantiene con sus excompañeros de RBD, esto tras los comentarios de que no participó en el concierto virtual que realizaron en diciembre.

“No crean todo lo que escuchan y todo lo que sacan en la prensa porque tú dices una cosa y desgraciadamente siempre se sale de contexto... Quieren generar justamente polémica y odio entre ustedes y entre nosotros”, señaló el pasado miércoles.

Del mismo modo, la actriz contó que no participó en concierto “Ser o parecer” por su embarazo y maternidad, no porque se dejaron de hablar o la ignoraron.

“Lo que dije fue de un mensaje de 10 minutos sobre que no iba a participar, de lo último no me contestaron y ya no hablé más de eso con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal”, contestó en referencia a una confusión de mensajes.

Como prueba de que todo está bien con sus excompañeros, Dulce María reveló que tras el nacimiento de su bebé, Anahí le mandó un regalito.

“Any me escribió cuando nació, bueno no sabía cuando nació mi bebé, pero por esos días estuvo hablándome, me mandó un detallito para la bebé”, contó.

Finalmente, pidió a sus seguidores que no generen más odio. “Estamos cada quien en una etapa muy distinta de nuestra vida. A lo mejor a algunos les pareció que no era suficiente razón mi embarazo, porque bueno si no has estado embarazada en una pandemia difícilmente vas a entender lo que es para mí”, sentenció.

