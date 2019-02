Dua Lipa se roba las miradas en el Avant Premiere de 'Battle Angel Alita'

Dua Lipa llamó la atención de todos sus fanáticos en las redes sociales al publicar unas fotografías de su atuendo para asistir al Avant Premier de ' Battle Angel Alita' en Londres.

La cantante hizo su presentación en la alfombra roja junto a su familia y su pareja, el modelo Isaac Carew. Dua Lipa hizo su aparición en un hermoso vestido que ha sido muy comentado en Instagram.

Dua Lipa no desaprovechó la oportunidad y publicó algunas instantáneas en su cuenta personal de Instagram. En imágenes se puede apreciar a la artista británica muy feliz y al lado de su pareja.

Dua Lipa junto a su pareja en la alfombra roja. (Foto: Instagram) Dua Lipa junto a su pareja en la alfombra roja. (Foto: Instagram) Dua Lipa junto a su pareja en la alfombra roja. (Foto: Instagram)

En imágenes se puede apreciar que Dua Lipa usa en la parte superior un ajustado corpiño, con rayas blancas y negras, que hace que resalte su esbelta figura, mientras que en la parte inferior lleva una especie de calzoneta con una falda de tiras negras brillosas.

Jennifer Connelly y Eiza González también estuvieron presentes en la alfombra roja de "Battle Angel Alita", pero fue Dua Lipa la que se robó todas las miradas y las lentes de los fotógrafos.

Como se recuerda, Dua Lipa es una cantante británica que se hizo conocida por su canción 'Be the one' en el año 2015. En el 2017 alcanzó la fama internacional por su tema 'New Rules'. El logro le sirvió para abrir conciertos de Bruno Mars y Coldplay.