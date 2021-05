La actriz Drew Barrymore se mantiene firme en su faceta de conductora de televisión con su espacio “The Drew Barrymore Show”, que este pasado lunes tuvo como invitada a Dylan Farrow, la hija de Woody Allen, quien habló sobre el documental “Allen vs. Farrow”, de HBO.

Durante su intervención, la conductora lamentó haber trabajado con Woody Allen en la película “Todos dicen I Love You” (1996), esto tras conocer los detalles del documental que recoge declaraciones sobre los posibles abusos sexuales del cineasta estadounidense, además, la producción cuenta con imágenes inéditas de Farrow a los 7 años que describirían el presunto abuso a la madre Mia Farrow.

“Trabajé con Woody Allen. Hice una película con él en 1996 llamada ‘Todos dicen I Love You’, y no había una mejor tarjeta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen”, contó Barrymore antes de lamentar su participación en el filme.

“Luego tuve hijos, y eso me cambió porque me di cuenta de que yo era una de las personas a las que básicamente les gustaba no mirar una narrativa más allá de lo que me estaban contando. Y veo lo que está sucediendo en la industria ahora y eso se debe a que tomaste esa valiente decisión. Así que gracias por eso”, explicó Barrymore.

Por su parte, Farrow, notablemente emocionada, agradeció el apoyo y las palabras de Drew Barrymore. “Al escuchar lo que acabas de decir, estoy tratando de no llorar en este momento”, empezó diciendo.

“Es tan significativo porque es fácil para mí decir: ‘Por supuesto que no deberías trabajar con él; es un idiota, es un monstruo ‘, pero me parece increíblemente valiente e increíblemente generoso que me digas que mi historia y lo que pasé fue lo suficientemente importante para ti como para reconsiderar eso”, agregó.

Como se recuerda, Farrow se presentó en “The Drew Barrymore Show” para hablar de “Allen vs. Farrow” de HBO, que se lanzó como una serie de cuatro partes, con un podcast complementario, a principios de este año.

El documental, dirigido por Amy Ziering y Kirby Dick, exploró las acusaciones de incesto hechas por Farrow contra Allen, quien acusó al director de Hollywood de haberla agredido sexualmente, e incluyó imágenes de video nunca antes vistas de Farrow a los 7 años que describen el presunto abuso a la madre Mia Farrow.

Las afirmaciones de Dylan Farrow se hicieron públicas en la demanda de 1993 que otorgó a Mia Farrow la custodia de ella y los hijos de Allen, y resurgieron en la era del #MeToo. Drew Barrymore se une a una larga lista de estrellas que han compartido públicamente su pesar por trabajar con Allen en los últimos años.

