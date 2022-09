Drew Barrymore señaló que su madre le permitía drogarse y beber alcohol , pero no le dejaba consumir azúcar. La actriz, que es madre de dos hijos, agregó que tenía que escabullirse golosinas cuando su madre no estaba mirando.

La actriz se sinceró aún más sobre su pasado y le contó lo difícil que fue realmente convertirse en modelo a los dos años y en estrella de cine con el éxito de taquilla de 1982 ET the Extra-Terrestrial a los siete años.

En 1989, Barrymore, que entonces tenía 14 años, detalló a la revista People cómo tomó su primer trago a los 9, fumó marihuana a los 10 y comenzó a consumir cocaína a los 12. A los 13, había asistido dos veces a un tratamiento de rehabilitación de drogas.

La actriz detalló algunos pasajes de su vida a su amigo Rob Lowe de St Elmo’s Fire en su nuevo podcast Drew’s News. Barrymore y Lowe conversaban acerca de la actitud de algunas madres con respecto a no permitir a los niños consumir azúcar, señaló Daylimail.

Al respecto, la actriz señaló que: “Mi madre no me dejaba comer azúcar. Marihuana y alcohol totalmente bien, pero no toques ese azúcar”.

Incluso, agregó que tenía que meter chocolates a escondidas de su madre. “Metí chocolate en el armario. Todos los demás hábitos estaban a la vista, pero el azúcar era una cosa en el armario. Literalmente, lo escondía en una caja en mi armario”

Drew Barrymore no tuvo una infancia fácil

La actriz le dijo a Rob Lowe que su propia madre, Jaid Barrymore, la ingresó a un pabellón psiquiátrico cuando solo tenía 13 años.

La visita tampoco fue corta. Drew tuvo que quedarse durante 18 meses.“Malibu fue algo así como lo contrario de la experiencia que tuve. Estuve en un lugar durante un año y medio llamado Van Eyes Psychiatric”, señaló Barrymore.

Drew admitió que tenía demasiados “recursos” a su disposicón

“Iba a clubes, no iba a la escuela y robaba el auto de mi madre, ya sabes, estaba fuera de control. A veces era tan divertido como eso y, a veces, estaba enojada que me iba y luego me metían en la cosa”, compartió.