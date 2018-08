El lunes , Drake visitó a la pequeña Sofía Sánchez (11) en el Hospital de Niños Lurie durante una parada de su gira en Chicago después de haberlo invitado a su fiesta de cumpleaños.

Luego de ver el video de YouTube de la niña de Downers Grove haciendo el baile viral inspirado por su canción "In My Feelings", atada a una bomba intravenosa en el hospital, Drake no pudo resistirse y la buscó.

La pequeña, que espera un trasplante de corazón, fue sorprendida por su ídolo Drake, quien posteriormente publicó fotografías junto a ella diciendo que hablaron de Justin Bieber y de baloncesto.

Según el hospital, la pequeña Sofía fue diagnosticada con miocardiopatía; hace tres semanas tuvo una operación a corazón abierto y necesita un trasplante para sobrevivir.

Drake se mostró cariñoso con la niña y posteriormente el hospital subió un video a YouTube donde se ve el instante en que la pequeña se alegra ante ‘el milagro’ por su cumpleaños.