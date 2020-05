Dragon Ball, uno de los animes y mangas más importantes de la industria japonesa, cuenta con millones de fanáticos en el mundo entero. Kazuhiko Torishima, exeditor del manga y que trabajó junto a Akira Toriyama, acaba de remecer al universo de Gokú y sus amigos manifestando que “no hay nada que aprender” de la historia.

La entrevista fue realizada a finales del 2019 y el blog The Dao of Dragon Ball la tradujo para todos los fanáticos de “Dragon Ball". Como se recuerda, Kazuhiko Torishima trabajaba para la editorial Shueisha y fue quien le dio la oportunidad a Akira Toriyama para publicar su historia. El editor participó haciendo las correcciones al manga y aportando ideas.

“¿Has aprendido algo leyendo Dragon Ball que puedas recordar?”, preguntó Kazuhiko al entrevistador. “No, no hay nada que puedas aprender leyendo Dragon Ball. No es una lección de vida, es inútil. Es solo un cómic divertido, ¡y esto está bien!”.

“No hay nada que analizar”, agregó Torishima y finalizó indicando que “crear un manga que ayuda a las personas no es tan importante como hacer un manga divertido”.

Torishima también contó que se inspiró en “Fist of the North Star” para poder darle un “aire fresco” al manga porque había decaído en popularidad.

“Fue porque la popularidad de Dragon Ball había disminuido, así que no tuve más remedio que estudiarlo. La serie más abrumadoramente popular en ese momento fue Fist of the North Star", reveló en editor. “Fist of the North Star era tan popular en ese momento, así que lo leí cuidadosamente y lo estudié, y así fue cómo evolucionó el futuro de Dragon Ball”.

