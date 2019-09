Un nuevo escándalo ha ensombrecido el recuerdo del astro de la canción mexicana, José José, tras su muerte.

Es que los hijos mayores del artista, José Joel y Marysol, denunciaron que no encontraron los restos de sus padre al acudir a la funeraria en Miami donde se informó lo estaban velando.

Al ser abordados por la prensa, José Joel comentó que- luego del fallecimiento de su progenitor- recibieron los datos del velatorio por contactos cercanos a su familia pues la esposa e hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’, con quienes vivió en sus últimos días, no les han proporcionado información.

“Tanto la señora como la niña no han sido del todo comunicativas. Pude hablar ayer con Sarita, mi hermana, que es la que me dio la nota y de ahí ha sido muy a cuenta gotas”, expresó.

El hijo de el intérprete de ‘La Nave del Olvido’ comentó que el cuerpo de su padre debería estar en México y no en Estados Unidos, sin embargo, aseguró que han respetado la decisión de Sarita quien fue la encargada de organizar el funeral. el también cantante negó que este enfrentamiento con su pariente sea por la herencia de José José.

“México es el lugar donde José José debe de estar. No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro que no estamos peleando el dinero ni la herencia porque no nos interesa. Desde hace un año hemos querido ver por la salud de mi papa, pero esta niña ha insistido en hacer las cosas como las ha hecho y aquí estamos”, comentó.

Marysol, en tanto, hizo un llamado a su hermana para que se comunique con ellos y dijo que mientras no vean el cuerpo de su padre no creerán que el se encuentra muerto. Añadió que acudirán al hospital donde se certificó el deceso para cerciorarse. “O veo el cuerpo de mi papá o no voy a creer nada”, aseveró.

Desde hace más de un año se conoció sobre la mala relación que mantenían los hijos del artista mexicano. Incluso José Joel y Marysol denunciaron hace solo unos días a Sarita pues, según aseguraban, esta les ocultaba el paradero de su padre.