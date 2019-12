Don Omar, cantante y compositor puertorriqueño, en uno de los exponentes del reguetón más exitosos y populares a nivel mundial. El artista de música urbana, que goza de gran fama internacional, es considerado uno de los músicos más influyentes del género.

William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar, ha logrado convertirse en un gran referente de la música urbana. Sus temas musicales como “Dile»”, “Dale Don Dale​”, “Ella y Yo”, “Angelito”, “Salió el sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Danza kuduro”, “Te quiero pa mi”, entre otros temas, lograron liderar las listas de los mejores éxitos musicales.

Don Omar conocido como “El Rey del Reggaetón” tiene 41 años. Foto: Instagram

Conocido mundialmente como el “El Rey del Reggaetón”, el puertorriqueño ha trabajado muy duro en sus proyectos musicales. Su carrera artística ha sido exitosa, sin embargo en el pasado tuvo que afrontar momentos muy difíciles para lograr posicionarse como uno de los mejores.

En un video colgado en su canal de YouTube titulado “Lo que no sabías de mí”, Don Omar confesó que el mejor momento de su carrera artística fue uno de los más oscuros y difíciles de su vida personal.

El puertorriqueño goza de gran fama internacional gracias a sus éxitos musicales. Foto: Instagram

El puertorriqueño contó que encontraba atravesando por un divorcio y, además, estaba teniendo problemas con su padre. A demás, dijo que la ausencia de Dios en su vida lo llevó a tomar decisiones que luego lo afectarían negativamente.

“Quizás la gente no entiende y me pregunta porqué retirarte en el mejor momento, pero la gente no sabe si todavía ese era mi mejor momento”, dijo el artista.

“Era un momento en el que más solo yo me encontraba. Mi éxito llegó después de yo haber perdido mi matrimonio, nadie sabe cuánto me afecto eso. El éxito mayor de mi carrera llegó cuando yo no tenía ni una relación con mi papá y cuando siendo papá no podía ver a mis niños”, agregó el intérprete de “Salió el sol”.

“Dile»”, “Dale Don Dale”, “Ella y Yo”, “Angelito”, “Salió el sol”, son algunos de sus éxitos musicales. Foto: Instagram

Sobre su polémica y repentina salida de Puerto Rico, el “Rey del Reggaetón” explicó que la razón por la cual salió de su país fue que se encontraba fuera de control y tomando decisiones que podrían meterlo a la cárcel, por lo menos por 15 años.

“El juez Ángel Ramírez Ramírez me dijo: ‘Le voy a dar un consejo: salga de esta oficina, haga su maleta, recoja lo que tenga y váyase hoy mismo de Puerto Rico o usted va a perder 15 años de su vida”.

“El juez murió dos semanas después de absolverme en mi caso; no estaba huyendo de una guerra lirical, estaba huyendo de William Omar Landrón”, agregó.

Su nuevo CD, con el sello Universal, se llama "The Last Album". Foto: Instagram

Sobre la causa de sus problemas con Héctor el Father, Don Omar dijo que aunque muchos fueron solo rumores —y nunca se enfrentaron cara a cara— todo empezó cuando su colega supuestamente le habría faltado el respeto a su madre y lo habría amenazado de que algo podría pasarle a su hijo, provocándole así problemas de salud.

Don Omar dijo que ha aprendido de su pasado y que los golpes de la vida lo han hecho el hombre que es hoy. Según él, hoy ve la vida de forma diferente y asegura que no cambiaría nada de su historia.

NUEVA PRODUCCIÓN DE DON OMAR: “THE LAST ALBUM”

Don Omar, conocido mundialmente como “El Rey del Reggaetón”, estrena su tan esperado álbum al que tituló “The Last Album”. Este material discográfico, con el sello Universal, contiene un total de 10 canciones.

01. Vacilón

02. Perreo Solido (Mala)

03. Ramayama (Ft. Farruko)

04. Encanto (Ft. Sharlene Taule)

05. Dile a El

06. No Te Vayas (Ft. Alexis y Fido)

07. Bailame

08. Aguas Calientes

09. Fire (Ft. Jory y Mr. Phillips)

10. Pensando En Ti