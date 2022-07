Tras el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things muchas teorías sobre el futuro de los personajes captaron la atención de los seguidores de la serie, pero también surgieron comentarios sobre las nuevas apariciones en la trama, siendo una de las más comentadas la de Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn. La actitud y look de este personaje llamó mucho la atención.

Gracias a su popularidad en todo el mundo, recientemente surgió un lío en redes sociales luego de ser centro de una conversación entre Doja Cat y su compañero en la serie, Noah Schnapp. Esto se inició cuando el joven actor compartió una conversación con la rapera a través de su cuenta de Instagram. En ella deja ver el interés que la artista mostró por Joseph Quinn.

Ante esto, la cantante publicó un video en sus redes sociales en la que tuvo duras palabras contra el joven de 17 años a quien le pedía consejos para entablar una conversación con su amigo y compañero de trabajo mayor de edad.

“El hecho de que Noah hiciera eso, que compartiera una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente socialmente y pésimo. Es casi como ser una víbora, como mier** de rata”, expresa en una parte de la grabación, la cual luego borró de sus cuentas oficiales.

Captura del Twitter de Doja Cat

Doja Cat cuestionó la decisión de Schnapp de compartir una conversación que para ella debía quedar en privado: “No voy a decir nada más sobre todo el maldito asunto de Noah Schnapp. Creo que, para ser justos, tenemos que tratar de no enfadarnos demasiado. Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene, pero seguramente no llega a los 21″, agregó la artista estadounidense.

Hasta el momento, los otros dos involucrados no se han pronunciado en redes sociales. Sin embargo el pronunciamiento de la cantante desató una serie de críticas pues los usuarios consideran inadecuado que le escriba a un menor para usarlo como intermediario entre ella y otro adulto. Además ven muy mal que ofenda al menor por su edad y que lo nombre “víbora”.

