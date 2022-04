La película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Doctor Stranger en el Multiverso de la locura”), secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, se estrenará en los cines nacionales el próximo jueves 5 de mayo y como antesala de este lanzamiento, Marvel Entertainment presentó un nuevo tráiler.

En este reciente avance, se logró confirmar un rumor que sonaba cada vez más fuerte por los fans: la aparición de los Illuminati.

Casi al final del nuevo tráiler, de tan solo 30 segundos de duración en YouTube, Mordo (Chiwetel Ejiofor,) se dirige al protagonista Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en un amplio salón que aparece desde los primeros avances y le dijo: “Stephen Strange, los Illuminati te verán ahora”.

“Doctor Strange 2″: pre estreno en Perú

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se pre-estrena el miércoles 4 de mayo, pero las entradas ya se pueden adquirir por los fans.

El elenco de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, dirigido por Sam Raimi, está conformado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix y su innovadora estrategia para mantener a sus suscriptores

Tras una caída de 200 mil suscriptores en el primer trimestre de 2022 y un desplome del 24 por ciento por parte de sus acciones, la plataforma considera comenzar a ofrecer planes más baratos de su servicio. Entérate de todos los detalles.