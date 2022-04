La película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Doctor Stranger en el Multiverso de la locura”), secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, se estrenará en los cines nacionales el próximo jueves 5 de mayo.

A puertas de su estreno en las salas del Perú y el mundo, Marvel Studios recurrió a sus redes sociales para compartir los nuevos pósters de esta esperada película.

“Echa un vistazo a este póster Dolby exclusivo de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ de Marvel Studios. Obtenga boletos ahora para experimentarlo solo en los cines”, se señaló en una publicación de Instagram.

En el póster de Dolby Cinema se logró observar que Benedict Cumberbatch es el único protagonista, mientras que los otros pósters promocionales aparece todo el elenco principal de la segunda entrega.

Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Xochitl Gomez (America Chavez), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) y Chiwetel Ejiofor (Barón Mordo) aparecen en los otros pósters junto al protagonista de la esperada cinta.

“Doctor Strange 2″: pre estreno en Perú

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se pre-estrena este el miércoles 4 de mayo, pero las entradas ya se pueden adquirir desde el 6 de abril en las salas de cine.

