Este lunes se lanzó el nuevo y esperado tráiler de Loki, que muestra por primera vez algunas claves de lo que será la trama de la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson y que se estrenará a nivel mundial el 11 de junio en Disney +.

Los actores Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant acompañan a Hiddleston al frente del reparto de esta nueva serie del universo de Marvel. El clip, de dos minutos, muestra a los fanáticos un vistazo a algunos de los puntos de la trama que no habían sido revelados previamente.

‘Loki’ será la tercera serie de Marvel en Disney+, tras el éxito de Wandavision, que se lanzó en enero, y The Falcon and the Winter Soldier, que actualmente cuenta con tres capitulos estrenados.

De otro lado, los fanáticos de Marvel tienen nuevas y grandes noticias, pues los largometrajes Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y The Eternals, varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus, están previstos para estrenarse en Estados Unidos el 9 de julio, 3 de septiembre y 5 de noviembre respectivamente.

