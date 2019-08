Disney anuncia el remake de "Mi pobre angelito"

El CEO de Disney, Bob Iger, anunció que el esperado "remake" de la cinta "Mi pobre angelito" (Home Alone, en ingles), será producida para el servicio de streaming (Disney +, y estará disponible a partir del 12 de noviembre.

En esta cinta, el recordado Kevin McCallister, personaje que lazó al estrellato al actor Macaulay Culkin, repetirá la mecánica del niño salvador, donde tendrá que sobrevivir al ataque de los "bandidos mojados" en la Gran Manzana.

Bob Iger también reveló que la franquicia se encuentra enfocada en aprovechar en enriquecer aún más la mezcla de contenido entre los clásicos de Disney y las nuevas plataformas digitales. "Night at the Museum", "Diary of a Wimpy Kid" y "Cheaper by the Dozen", son otras películas que Disney planea volver a realizar.

SOBRE DISNEY +

Dinesy contará con una suscripción que incluya todos sus servicios de streaming, como lo son Disney Plus, ESPN Plus y Hulu, por un costo de 12,99 dólares mensuales. El paquete estará disponible a partir del 12 de noviembre en Estados Unidos.