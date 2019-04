El director de "Your Name" presenta el primer tráiler de su nueva película

Todos los fanáticos de la animación japonesa están más que felices por la nueva producción del director de "Your Name". La nueva cinta de Makoto Shinkai tiene el nombre de "Weathering With You".

Hoy se estrenó el primer tráiler de la cinta "Weathering With You". que se estrenará este 19 de julio en todo Japón. Cabe indicar que no se conoce si la película se distribuirá en América Latina o Estados Unidos.

Aún se desconoce la trama oficial de "Weathering With You" pero la película tratará sobre los deseos que tienen los adolescentes de vivir una vida propia.

Cabe indicar que "Your Name" 357 millones de dólares a nivel mundial. Todos los seguidores del anime esperan que la nueva cinta sea otro éxito sin precedentes en el mundo.

Fue el propio Makoto Shinkai indicó que su nueva obra es muy emotiva y aseguró que tendrá muchas "lágrimas" por parte de sus fanáticos.