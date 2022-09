El editor en jefe de Vogue británico , Edward Enninful, denunció que no puede tomar un taxi porque los conductores no se detienen al verlo debido al color de su piel . Enninful dice que todavía tiene que pedirle a su ayudante que le detenga un auto. Incluso, dio más detalles de su vida en medio de la promoción de su libro A Visible Man.

“Mi asistente todavía tiene que tomar un taxi, a pesar de la posición en la que estoy”, dijo en su exposición en el BFI Southbank de Londres.

El editor de moda no es ajeno a los supuestos perfiles raciales

Enninful ha alegado que los taxistas lo discriminan, lo que lo obliga a hacer que su asistente lo detenga.

‘Soy un hombre negro en el mundo. No fue la primera vez que sucedió y no va a ser la última vez.’

En 2020, Enninful reveló que fue víctima de racismo en su propia oficina. El editor afirmó que un guardia de seguridad le negó la entrada a Vogue House en Mayfair y aparentemente no lo reconoció. Incluso, el guardia le dijo que usara la entrada de comerciantes en la parte trasera del edificio.

Más tarde confirmó que el guardia de seguridad fue despedido de inmediato por los jefes de Conde Nast, el gigante de las revistas propietario de Vogue.

“Cuando sucedieron esos incidentes, me di cuenta: no olvides quién eres, no olvides de dónde eres y no creas que por ser tan increíble estas cosas no te tocarán”, dijo Enninful.

¿Quién es Edward Enninful?

Enninful nació en Ghana, pero creció en el oeste de Londres. Se convirtió en la primera persona no blanca en ser nombrada editora de Vogue en 2017.

Su llegada provocó un éxodo masivo de personal, incluida la editora adjunta Emily Sheffield, la hija de un baronet y la cuñada de David Cameron, que perdió el puesto principal.

“Simplemente pensé: ‘Déjenme traer un mundo nuevo, creemos una revista que sea inclusiva y todos puedan verse en ella’”

Cuando era un niño que vivía en Ghana, tuvo que recibir varias transfusiones de sangre, antes de mudarse al Reino Unido cuando tenía 13 años en medio de los disturbios políticos en el país.

Su madre, que había dirigido un negocio de costura, decidió quedarse en Ghana por un tiempo después de que un joven Enninful, su padre y sus cinco hermanos se mudaran a Vauxhall en el sur de Londres, donde vivían con su tía. El padre de Enninful que había estado en el ejército de Ghana, pasó tres años buscando asilo en el Reino Unido.

Cuando tenía 16 años, Enninful fue visto en el transporte público por el estilista Simon Foxton, quien le dijo que podía ser modelo y comenzó a modelar para la revista iD.

Después de ayudar a la directora de moda de la revista, Beth Summers, Enninful ganó más experiencia y cuando Summers dejó su puesto poco antes de su cumpleaños número 18, se le pidió que asumiera su papel, convirtiéndose en el director de moda más joven de una publicación internacional.

Sin embargo, el trabajo tuvo un precio, ya que Enninful se saltaba clases en la Universidad de Goldsmiths para seguir su carrera. Cuando su padre se enteró de esto, lo echó de la casa. Este suceso marcaría su distanciamiento durante 15 años.

Depresión y alcoholismo

Durante la entrevista, Enninful también reveló que había sufrido episodios de depresión a lo largo de su vida y que había sido parte del programa Alcohólicos Anónimos durante 14 años, donde dijo que encontró ‘compañerismo’.

“Se puso muy mal porque imagínate cómo estaba, ya sabes: perdí un hogar, que era África, y vine a Inglaterra”, dijo Edward Enninful. Agregó que: “Luego perdí una segunda casa cuando me echaron. Y luego entré en la escena gay pensando que encontré a mi tribu y nuevamente, obtuve tantos rechazos“.

Enninful finalmente encontró el amor, el director creativo Alex Maxwell, y la pareja se casó en febrero de este año.

Operaciones en los ojos

Enninful se ha sincerado sobre cómo tuvo cuatro operaciones en los ojos en los últimos años, según Daylimail.

Explicó que el desprendimiento de retina, entre otros problemas, lo llevó a someterse a los procedimientos, y durante el tiempo de recuperación se quedó viviendo en la oscuridad y mirando al piso durante varias semanas.

Al describir la recuperación como “psicológicamente intensa”, explicó que siempre había tenido problemas con la vista.

Le dijo a Amol Rajan de la BBC: “Pero lo que también aprendí es... que no necesitas una visión perfecta para crear. No necesita una visión 20/20 para ver imágenes”.

Además de problemas con la vista, Enninful sufre de talasemia, una enfermedad de la sangre, que estalla y le causa dolor.