¿Qué dijo Niurka Marcos sobre Edith González para que la odien tanto México?

La muerte de Edith González , el pasado 13 de junio tras luchar contra un cáncer de ovario, enlutó a todo México. A pesar de las frases y comentarios llenos de amor que hasta ahora dedican a la protagonista de innumerables telenovelas, entre ellas se filtró una que llegó como un dardo y desató la furia de los aztecas. La encargada de lanzar tremendas palabras fue la controvertida Niurka Marcos.

La actriz cubana, quien compartió escenario con la fallecida artista, no pudo con su genio y una vez más, como lo ha hecho con otros personajes del espectáculo mexicano, habló de su excompañera de escenario.

Dichas declaraciones hicieron que Niurka se convierta en cuestión de minutos en una de las personas más odiadas de México. ¿Qué dijo y desde cuándo empezó la enemistad entre ambas? Te lo contamos a continuación:

Se fue de boca

Sin importarle lo que pensaran los demás, Niurka Marcos explotó durante una conferencia de prensa cuando una reportera le dijo que la mejor Aventurera había sido Edith González. “No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano se equivocó. Yo fui la mejor Aventurera. I’m sorry for everybody”, manifestó.

Pero esto no se quedó ahí, pues aprovechó los para pedir a todos un favor. “Ojalá le hubieran hecho ese homenaje [a Edith] en vida. Cuando yo me pele [muera] con 100 años hagan un reventón de una semana, pero háganme todos los homenajes en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta porque nadie es perfecto”.

Estas declaraciones la pusieron en el centro de atención de los medios de comunicación, pues muchos aseguraron que no tenía por qué expresarse así de una persona que había fallecido.

Como se recuerda, Aventurera fue una obra de teatro que tuvo como primera protagonista a Edith González. En dicha puesta en escena también tuvo protagonismo la cubana Niurka Marcos, quien resaltó con orgullo su destreza para dicho papel.

¿Qué hizo al enterarse de la muerte de Edith González?

Durante una entrevista al programa El gordo y la flaca, de Univisión, la cubana contó que al conocer el deceso de la actriz se comunicó con el productor Juan Osorio y le dijo: “Lo lamento mucho porque sé que era una amiga muy querida para ti […]. Porque eso es lo que me corresponde, porque ni era íntima amiga de ella ni conocía a la familia ni nada, y decir y hacer lo contrario sería hipócrita y yo hipócrita no voy a ser nunca en la vida”.

Todos contra Niurka Marcos

Después de las desafortunadas declaraciones de Niurka Marcos, diversas personalidades salieron a responderle y le pidieron que deje en paz a Edith González.

Una de ellas fue Carmen Salinas. “No voy a contestar nada de la señora. Si ella cree que es la mejor, eres la mejor del universo. Pero para mí, la güera siempre será la güera. Se me murió. Chiquita, Edith está muerta y ya no se puede defender. Hay que dejar descansar a los muertos, está tres metros bajo tierra. ¡Está muerta, entiéndelo por amor de Jesús! Razona por el amor de Dios”, dijo.

Por su parte, Wendy de los Cobos, quien fuera amiga cercana de la protagonista de exitosas telenovelas, cuestionó sus palabras. “Edith es, fue y será siempre la única Aventurera, o sea, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice todo el mundo y todo el mundo sabemos que la única Aventurera fue ella […]. Me parece que ese tipo de comentarios se toman de quien vienen”, declaró al programa Venga la alegría.

¿Cómo se inició la enemistad?

Aunque muchos no entienden la actitud de Niurka contra la fallecida actriz, lo cierto es que ambas jamás se llevaron bien, así lo dio a conocer la cubana en una entrevista de hace años cuando señaló que Edith le tenía celos y envidia.

Marcos y González fueron compañeras de trabajo en la telenovela Salomé, en la cual tenían que bailar y demostrar su arte. Esta situación habría llevado a la mexicana, según la cubana, a marcar cierta rivalidad con ella, pues le tenía recelo por ser más bella.

Años después se volvieron a cruzar en Aventura y tuvieron que hacer frente a las constantes comparaciones. Algo que generó un fuerte nivel de competitividad y por tanto falta de empatía.

“Edith González tiene dos problemas: tiene una gran inseguridad y el segundo es que necesita [a la] fuerza acostarse con todos sus protagonistas. Ella sienta la gran necesidad de que el protagónico fluya mejor y se perfecciones si se acuesta con él”, dijo hace tiempo en una entrevista.

Niurka y las controversias con otros famosos

La cubana es conocida por no tener pelos en la lengua para referirse a alguien y en cada evento que pisa da su opinión sobre un tema o personaje. Además de Edith González, conoce sobre quiénes se ha referido sin ningún filtro.

Laura Zapata. Niurka usó su cuenta de Twitter para arremeter contra la artista. “Qué se siente que ya no eres nada en esta vida. Actriz de reparto, naca sin talento; te topaste con el muro de Berlín, vieja patética”.

Ninel Conde. Cuando la cubana se enteró del posible regreso de la obra musical en 2016, le mandó un mensaje directo a Conde. “Señora, todo en esta vida se aprende. Cuando no naces con el talento y a huevo quieres ser artista, tienes que superarte más que los que somos histriónicos, empíricos y que nacemos con ese talento natural, mi amor”, le dijo.

Carmen Salinas. “La señora tiene todo mi respeto. Es una personalidad en nuestro medio pero ella no es ‘Aventurera’. ‘Aventurera’ es la historia y tenía que haberlo respetado. Yo creo que Carmen se ha portado muy soberbia, de creer que ‘Aventurera’ es ella”, le señaló.

Pablo Lile. Luego que el actor mexicano fuera acusado de homicidio involuntario en Miami. La cubana arremetió contra él le dijo: “El que la debe la paga […]. Ponga los pies en el piso y si mataste, paga papá”.