Diego Luna vuelve a la pantalla y lo hará como el protagonista de 'Narcos: México', una serie que trasmitirá Netflix desde hoy. En la producción internacional, el famoso actor interpretará a 'Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara.

Luna aseguró al diario El País de España que el narco que interpreta es "opuesto" a Pablo Escobar al ser un "tipo que entendía el valor de la discreción".

"Este cuate tenía algo muy claro, iba un paso adelante y logró lo que nadie creía posible: sentar a la mesa a todos, crear un sistema. Una cosa de la serie que me parece importante es que muestra que hasta él trabajaba para otros. Nos hicieron creer que eran buenos y malos, policías y ladrones, y aquí es un sistema del que participaban todas las esferas de poder", declaró.

En ese sentido aseguró que el papel de la política "es fundamental" y que "policías, militares... y el poder al otro lado de la frontera. Esto no se podría montar sin coordinación. Crecí en la larga época en la que el PRI nos tenía sedados. Creía que los malos de la historia eran unos. Cuando el PRI aceptó que perdió una elección, se vino abajo un sistema, pero muchos decían que al menos ellos podían negociar. Con este personaje me doy cuenta de que nos hicieron creer que el Gobierno era víctima. Ellos decían que negociaban. Pero no, se sentaban a planear y armar un negocio que les pertenecía. El gran negocio del poder en México estaba relacionado con las drogas".

Al ser consultado sobre la existencia de una línea muy delgada en contar historias de narcos y convertirlos en íconos pop, el azteca señaló: "Respondo por la que yo hice. A mí no me parece que se glorifique. Muestra un mundo oscurísimo al que no quiero pertenecer. Mientras no se les retrate con el arco de un héroe, estás haciéndolo bien".

Luna también habló sobre el por qué no debemos olvidar las series sobre el narcotrafico.

"Debemos comprender de dónde vienen los niveles de violencia que vivimos, la tensa relación con EE UU... Y tenemos que mirar nuestro pasado. No digo que Narcos sea la forma, pero ojalá despierte una curiosidad. Pero lo más importante es que lo escuchen fuera, que se pregunten qué tiene que pasar para que la cocaína llegue a sus fiestas y qué hay detrás: explotación, violencia, dolor, pérdida... y en México preguntarnos cómo un país a ese nivel de riqueza obliga a tantos a tomar ese camino. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, y también tantas carencias que parte de la población está dispuesta a participar en este mundo para subsistir, o cruzar la frontera y arriesgar la vida. La desigualdad es brutal", precisó a El País, de España.



