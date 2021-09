Diego Luna ha confirmado, en declaraciones exclusivas para el portal Deadline, que las grabaciones de “Star Wars: Andor”, serie que protagoniza para Disney+, que se iniciaron en diciembre del año pasado, ya culminaron.

El actor repite el papel de Cassian Jeron Andor que interpretó en la película “Stars Wars: Rogue One” en esta ficción dirigida por Tony Gilroy, que tendrá solo 12 episodios y que llegará en exclusiva por la plataforma de streaming en 2022.

“Para ser honesto, ha sido una gran bendición hacer este trabajo y hacerlo en estas circunstancias. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo del que no podría estar más orgulloso y admirar más”, dijo sobre su participación en esta producción.

“Es un momento duro para estar ahí afuera filmando, y tuvimos mucha suerte. Hemos terminado con el rodaje ahora y lo estamos preparando para que el público lo vea”, agregó en la entrevista que ofreció al citado medio.

Luna explicó también, que “si bien no puedo decir mucho, lo que puedo decirles es que la experiencia fue literalmente una transformación para mí. Es algo que realmente quería hacer y que pensé que no iba a poder hacer. Estoy más que feliz “.

Sobre lo que los fanáticos pueden esperar de este spin-off, indicó: “Definitivamente verás caras conocidas. Puedo contarte sobre este proyecto como ningún otro porque no puedo estropear el final si ya has visto (“Stars Wars: Rogue One”). No importa lo que diga, no puedo arruinar el final “.

