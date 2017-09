Diego El Cigala: "Pienso grabar un disco de música peruana"

El cantautor español de flamenco Diego El Cigala, quien esta noche se presenta en El Pentagonito de San Borja, planea grabar un disco de música peruana con Eva Ayllón.

“Ya lo hemos conversado con Eva muchas veces y me tengo que poner al día con la música. Es cierto que el cajón peruano tiene mucha similitud con el ritmo del flamenco y poco a poco iré encontrando temas que formen parte del grupo de música peruana... Lo que pasa es que siempre estamos de gira, pero en algún momento que estemos en stand by, pensaremos en armar el disco. Sin duda alguna me encantaría”, dijo el cantaor en conferencia de prensa.

También confirmó que hoy cantará a dúo con Eva en el escenario. “Aún no sabemos qué vamos a cantar (risas), cosa que me encanta, pero estoy seguro de que saldrá algo espectacular”, señaló Diego El Cigala, quien presenta su álbum Indestructible, en homenaje a la salsa. “Ha sido muy enriquecedor. En los viajes nos encontramos con gente del género que nos ayudó mucho a construir este disco”.