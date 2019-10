Diego Chávarri, en conversación con ‘Mujeres al Mando’, dio su descargo y respondió a su expareja Yusley Cabrera, quien lo denunció públicamente por agresión física y verbal.

El exfutbolista fue enfático en negar las declaraciones de la modelo venezolana y la aseguró que se trata de mentiras.

Según el ex chico reality, Cabrera “está inventando todo porque se siente celosa porque él está rehaciendo su vida”.

Asimismo, Chávarri admitió que actuó mal en la grabación que expuso su exenamorada en televisión.

“Acepto que no fue la manera en la que debí actuar. Más por la presencia del niño (el hijo de Yusley). Yo vi a la amiga grabando y no tenía idea de que quería lograr”, precisó el exvolante de Sporting Cristal, quien dijo que la situación no pasó a mayores.

DENUNCIA DE AGRESIÓN

Vía telefónica, la modelo venezolana manifestó que en algunas oportunidades el exdeportista la empujó y llegó a golpearla con el puño cerrado. Además, que estos episodios de violencia ocurrieron, en algunas ocasiones, delante de su menor hijo.

Además, en medio de la denuncia, ella presentó un audio de algunos segundos donde se puede escuchar a Chávarri enfurecido y levantando la voz para evitar que la modelo se lleve sus cosas del departamento que compartían. Incluso se oye que la mamá del ex chico reality intenta hacerlo entrar en razón.