Diego Boneta y Renata Notni fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Puerto Vallarta. Los actores llegaron al recinto con cinco minutos de diferencia, pero las cámaras de los medios mexicanos lograron grabarlos con los mismos miembros de seguridad.

Los actores no pudieron escapar de los reporteros y tuvieron que responder a las incómodas preguntas sobre una presunta relación sentimental entre ambos, pero de manera separada.

“Saben que de mi vida privada no hablo lo que les puedo decir es que la segunda temporada (de ‘Luis Miguel La Serie’) ya sale”, enfatizó Boneta sin mencionar a Renata.

Además, el intérprete de 30 años aprovechó para aclarar los rumores sobre la supuesta hija que tiene en Estados Unidos. “Eso es lo más falso y lo más gracioso que he oído en mi vida. Sobre la serie, te puedo decir que todo el equipo le echó todas las ganas por más de 2 años. Yo estoy feliz de que ya sale”, explicó.

Por su parte, Renata Notni intentó huir de la prensa, pero también fue abordada para disipar las dudas acerca del supuesta historia de amor con Boneta. Ella aseguró que no iría a Puerto Vallarta con su colega.

“De vacaciones A Puerto Vallarta. No, no ¿de dónde sacan eso? Denme ‘chance’ porque voy tarde y me va a dejar el avión. Los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo”, aseguró Notni aunque momentos después fue vista con el actor de 30 años.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”

Tráiler de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'. (Video: Netflix)