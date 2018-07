Diego Boneta: “Me tuve que convertir en Luis Miguel y entenderlo” [FOTOS]

Imitar su voz, su actitud y hasta sus pasos fueron algunos de los retos que tuvo que asumir Diego Boneta para interpretar al cantante mexicano Luis Miguel . Similitudes entre ambos, las hay, pero Boneta asegura que la preparación fue ardua y tuvo que “convertirse en él”.

A través de una entrevista telefónica con ‘El Comercio’ , el actor contó lo difícil que fue interpretar al ‘Sol de México’ en la exitosa producción de Netflix ‘Luis Miguel, la serie’ .

“¿Miedos? Obviamente, miedo de que a la gente no le gustara el personaje, yo, cómo canto sus temas o el contenido de la serie. Cuando ya sabía que tenía que enfrentar este gran reto, me enfoqué en lo que podía estar bajo mi control. Era lo único que podía hacer: tenía que convertirme en él. No imitarlo”, señaló el actor Diego Boneta.

Sobre la vida de Luis Miguel , Boneta asegura que tuvo que “entender el personaje y no juzgarlo”, al igual que con su polémico padre, Luis Rey .



“Tenía que entender su psicología, su corazón: por qué, por qué y por qué. Todo era por qué, para así llegar a la profundidad y a la raíz de todo… No nos toca juzgar. Nos toca justificar. Es una cuestión de empatía. Me tuve que convertir en él y entender por qué actuaba psicológicamente o pensaba así”, señaló Boneta.

“Yo nunca conocí a Luisito Rey . No creo que sea sano odiar a nadie. Pero entiendo por qué la gente dice eso. En las historias hay villanos y héroes. Así funcionan”, agregó el popular actor.

Al ser consultado por una presunta segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ , Diego Boneta aseguró que no tiene nada planeado y que, por ahora, están “celebrando”.

“Decirte algo sería una mentira total, porque todavía no hay nada. Terminamos de grabar la primera temporada a finales de marzo y la serie salió en abril, era imposible que se editaran todos los capítulos en un mes. El equipo seguía editando mientras los capítulos salían al aire. Para muchos las vacaciones recién empiezan ahora [risas]. Hemos estado trabajando como locos este tiempo. Entonces no se sabe nada. Ahora estamos celebrando”, precisó Boneta .

Al final de la conversación, el actor confesó su interés de visitar el Perú. “Aún no conozco Perú, tengo muchas ganas de ir allá, sobre todo a Machu Picchu. Espero estar allá pronto para conocer el país y su cultura que me parece espectacular”, dijo a ‘El Comercio’.