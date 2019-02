¿Diego Boneta fue besado a la fuerza por 'influencer' chilena? Este video está causando indignación

¿Lo acosó? La 'influencer' chilena Daniela Palavecino está en el ojo de la tormenta luego que fue acusada por varios usuarios de redes sociales de forzar a Diego Boneta a besarse con ella durante las actividades del Festival Viña del Mar 2019 .

El comentado suceso ocurrió cuando la joven se acercó al protagonista de 'Luis Miguel, La Serie' para entrevistarlo. Durante la entrevista ambos coquetean hasta que Daniela se inventa una tradición para poder besar al actor.

Daniela Palavecino: "Tú sabés que aquí tenemos una tradición. Los animadores con la animadora todas las primeras noches, como cábala, se dan un beso en la boca. ¿Sabías de eso?"

Diego Boneta: "No ¿eso es cierto?"

Daniela Palavecino: "Es muy cierto, yo no miento. A mí me encantaría recrear esa situación. ¿Tú estás dispuesto?"

Diego Boneta: "Si es una tradición, es algo que no se puede no hacer ¿no?”

Daniela Palavecino: "¿Quiere ser tú el animador?"

Diego Boneta: "Seguro, claro. ¿Que no lo haga?"

Daniela Palavecino: "No las escuches. Hay un diablo y un angelito, yo soy el angelito en este minuto. Escúchame a mí. Uno, dos, tres"

Fue en ese momento en el que Daniela Palavecino se acerca hacia Diego Boneta, lo toma del cuello y le estampa un beso para sorpresa de los presentes. El actor mexicano se retira de inmediato dejando a la 'influencer' sorprendida.

La actitud de la chilena con Diego Boneta ha sido calificada de 'acoso' por varios usuarios en las redes sociales, que se han mostrado indignados porque consideran que forzó la situación y engañó al actor. ¿Qué opinas?