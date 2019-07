Protagonistas de 'El Diario de Daniela' se reencontraron después de 20 años [VIDEO]

Un momento de nostalgia nos permitió vivir la actriz mexicana Daniela Luján al reencontrarse con quien fuera su coprotagonista, hace 21 años, en la telenovela infantil 'El Diario de Daniela'.

En su cuenta de Instagram, Luján compartió un video y fotografías de una visita que realizó al estado de Monterrey en donde se volvió a reunir con Martín Ricca, su compañero de aventuras en la telenovela.

"Paren todo! Este es un mejor #Tbt, por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento!", escribió la artista.

Daniela Luján y Martín Ricca se volvieron a juntar en una cabinade radio. (Instagram @lalujans)

'El Diario de Daniela' fue una telenovela que se estrenó en 1998 y que contaba las diferentes aventuras de una niña y sus amigos. Durante dos años, Daniela y Martín, como también se llamaban los principales personajes, nos hicieron vivir innumerables historias.

Luego de esta publicación, la actriz recibió cientos de comentarios de usuarios que revivieron su niñez acompañada de este programa de televisión a través de la publicación de la recordada 'Luz Clarita'.

Daniela Luján en la actualidad continúa dedicándose a la actuación, pero cambió las telenovelas por el teatro mientras que Martín Ricca se convirtió en cantante.