El increíble antes y después de las hermanas Kardashian Jenner

Las Kardashian son las mujeres más famosas del mundo. Ellas se hicieron conocidas gracias al reality “Keeping Up with the Kardashians” que se estrenó en el 2007 y en poco tiempo, la escandalosa familia logró captar la atención de todo el mundo, así que aprovecharon este momento para entrar al mundo empresarial y no se equivocaron.

Tanto fue el éxito que alcanzaron que en este momento es inevitable que nadie reconozcan a las hermanas en la pantalla de un celular o alguna revista, pero hubo un tiempo en que las Kardashian Jenner no se veían como las conocemos actualmente y parecían otras personas.

Hagamos un repaso en las fotos de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian. Ellas han cambiado mucho físicamente.

1. Kim Kardashian

Antes y después de Kim Kardashian (Foto: Instagram)



Kim siempre ha sido una mujer muy guapa, pero ha cambiado mucho con el paso de los años. La ex asistente de Paris Hilton se ha retocado los pómulos, la nariz, los labios y muchos aseguran que también el trasero, pero ella lo niega rotundamente.

2. Kylie Jenner

Kylie Jenner antes y después de la empresaria. (Foto: Instagram)

Kylie Jenner es sin duda una de las hermanas que más ha cambiado, su rosto es irreconocible y el cambio más notorio es sin duda sus voluminosos labios que eran casi inexistentes en su juventud. Además de los labios, también ha operado la nariz y los pómulos.

3. Kendall Jenner

Kendall Jenner antes y después (Foto: Instagram)

Kendall es una de las modelos más cotizadas del medio, pero ella no se ha sometido a tantas cirugías como sus hermanas. El único retoque que se ha hecho es en la nariz, ya que se la arregló para que se viera un poco más fina.

4. Khloé Kardashian

Khloé Kardashianantes y después. (Foto: Instagram)

Khloé siempre ha sido “rellenita”. Sin embargo, ha sido la que más ha cambiado su cuerpo con mucho esfuerzo y dedicación, así que decidió llevar una vida mucho más saludable y ejercitarse para alcanzar las medidas más adecuadas para su tamaño.

5. Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian antes y después de sus cambios. (Foto: Instagram)

Al igual que Kendall, Kourtney casi no se ha sometido a cirugías plásticas más que para cambiar el aspecto de su nariz y uno que otro tratamiento de rejuvenecimiento facial. El cambio más drástico que podemos ver es la transformación de su cabello rubio a un castaño que se le ve más natura.