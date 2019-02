Desnuda y en tacones: La explosiva reaparición de Kendall Jenner [FOTOS]

Kendall Jenner apareció totalmente desnuda para Vogue Italia. En la imagen, se observa a la modelo de 23 años sin ropa, de espalda y usando solo unos tacones altos blancos y unos guantes amarillos. Además, ella está apoyada contra el marco de una puerta.

La estadounidense, sin duda, se muestra en una de sus fotografías más provocativas que se han visto hasta el momento. Incluso, compartió la instántanea en su cuenta de Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashian también parece estar utilizando unas medias transparentes, y para completar su look luce unos aretes y maquillaje fuerte que delinean su rostro.

La modelo aseguró que esta ha sido una de sus sesiones de fotografía "favoritas" tras compartir también la portada de Vogue Italia. De esta manera, el ángel de la marca de lencería de Victoria's Secret sorprendió a sus seguidores.

