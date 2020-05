La cuarentena no ha sido pretexto para dejar que el cuerpo se quede sin hacer nada; por el contrario, ha motivado a muchas famosas buscar por todos los medios posibles la forma de ejercitarse con el fin de mantener su envidiable figura.

Es así que varias actrices, cantantes y modelos no dejan de realizar sus rutinas diarias, acompañadas de una alimentación saludable.

Con el propósito de continuar con su vida, acostumbrada a instructores y máquinas, ellas habilitaron un espacio en sus casas para continuar con sus ejercicios. Incluso, varias al tener un espacio amplio en sus jardines, trotan y se dedican a subir las gradas cargando un poco de peso.

Toda la actividad física que realizan es compartida en sus redes sociales, donde sus seguidores comentan y les dan “me gusta” a las fotos y videos que suben.

A través de frases que acompañan las imágenes, incentivan a todos a mantener ejercitado el cuerpo, y más en esta época de aislamiento social donde la mente debe mantenerse despejada.

El portal People en español realizó una recopilación de las famosas que lucen sus abdominales marcados a pesa de la cuarentena. Nosotros recurrimos a sus cuentas de Instagram para mostrarte sus fotografías.

FABIOLA GUAJARDO

Fabiola Guajardo es una actriz que ha destacado por su versatilidad en la interpretación de distintos personajes del teatro, el cine y la televisión mexicana. ​Ha tenido formación en el extranjero, con cursos y talleres relacionados con su carrera. En 2016 estuvo en Yale University, en New Haven, Connecticut.

Ella muestra sus abdominales bien marcados usando ropa deportiva.

Fabiola Guajardo es una actriz que luce sus abdominales (Foto: Instagram de Fabiola Guajardo)

AMARA ‘LA NEGRA’

Diana Danelys de los Santos, conocida profesionalmente como Amara ‘La Negra’, es una cantante, actriz, bailarina y autora estadounidense. Ella es una afrolatina de ascendencia dominicana, y es más conocida por su papel en el reality show “VH1 Love & Hip Hop: Miami”.

Ella ha estado muy conectada a sus redes sociales durante el aislamiento social mostrando sus encantos.

Amara ‘La Negra’, es una cantante, actriz, bailarina de ascendencia dominicana (Foto: Instagram de Amara ‘La Negra’)

GABRIELA BERLINGERI

Aunque Gabriela Berlingeri es modelo e influencer, se ha hecho más conocida por ser la novia del rapero Bad Bunny. Es natural de Puerto Rico.

Esta joven de 26 años dejó boquiabiertos a muchos internautas con una foto donde presume su figura.

Gabriela Berlingeri es la novia de Bad Bunny (Foto: Instagram de Gabriela Berlingeri)

IRINA BAEVA

Irina Baeva es una actriz y modelo rusa. Estudió español en Rusia y lo aprendió a hablar con mayor fluidez viendo telenovelas mexicanas.2 Después de terminar la secundaria, decidió estudiar Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal de Moscú, pero abandonó sus estudios para mudarse a la Ciudad de México para estudiar actuación.

Ella no desaprovechó la oportunidad de mostrar sus marcados abdominales a sus seguidores de las redes sociales.

Irina Baeva es una actriz rusa que actualmente tiene una relación con Gabriel Soto (Foto: Instagram de Irina Baeva)

RENATA NOTNI

Renata es una actriz y modelo mexicana que debutó interpretando a Andrea en “Código postal”. Los años siguientes también participó en producciones mexicanas. No es hasta 2015, con solo 20 años, que obtiene su primer papel protagónico en la telenovela “Amor de barrio”. Ese mismo año participa en la serie española “Yo quisiera” y a partir de ahí su carrera fue en ascenso.

La muchacha muestra su envidiable figura en un conjunto deportivo color verde agua, donde hace notar los frutos de sus ejercicios.

Renata Notni protagonizó la telenovela El dragón, junto a Sebastián Rulli (Foto: Instagram de Renata Notni)

CARMEN VILLALOBOS

La actriz colombiana Carmen Villalobos, conocida por su interpretación protagónica como Catalina Santana en la telenovela “Sin senos no hay paraíso” es otra de las famosas que no ha perdido su tiempo y ha tonificado su figura.

Ella publicó una foto vistiendo un leggings de cintura alta color coral y un top blanco para mostrar su abdominales.

Carmen Villalobos está casada con el actor Sebastián Caicedo (Foto: Instagram de Carmen Villalobos)

NINEL CONDE

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde no deja que el tiempo encerrada en su casa a raíz de la cuarentena la abrume; por el contrario, tonifica su escultural cuerpo.

Elle se tomó una instantánea que compartió en su cuenta de Instagram luciendo ropa de baño que marca su figura.

Ninel Conde tiene dos hijos, la mayor de 22 años y el menor de 5 años (Foto: Instagram de Ninel Conde)

DANIELA BOTERO

Daniela Botero es actriz y modelo que ha tomado el aislamiento social como una forma de no bajar la guardia y continuar ejercitando su cuerpo.

Ella no pierde la oportunidad de mostrar su figura a sus seguidores. Se nota que la rutina no ha dejado que pierda esos abdominales bien marcados que caracterizan su cuerpo.

Daniela Botero no pierde la oportunidad de mostrar su envidiable figura (Foto: Instagram de Daniela Botero)

BARBARA DE REGIL

Bárbara de Regil es una actriz de cine y televisión mexicana. Debutó en la televisión en la telenovela “Bajo el alma”,aunque se ha dado a destacar más con su personaje de “Rosario”, en la adaptación mexicana de la serie original colombiana titulada “Rosario Tijeras”.​

Ella es una de las famosas, amante de los ejercicios, que tiene bien marcado su abdomen. Es una mujer constante en lo que se refiere a la vida saludable.

A Bárbara de Regil le encanta el deporte y no puede vivir sin él (Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

KYLIE JENNER

Kylie Kristen Jenner es una socialité, empresaria, ​ diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, “Keeping Up with the Kardashians”.

Debido a que tiene una envidiable figura, no deja de ejercitarla y posar para las fotos que luego serán compartidas en sus redes sociales.